زيارة مفاجئة لوزير التعليم العالي لمعهد القاهرة للعلوم الإدارية

كتبت- داليا شبل:

زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، بشكل مفاجئ معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية بالتجمع الأول بالقاهرة، للوقوف على جدية وانضباط العملية التعليمية، ضمن خطة الوزارة بعمل زيارات مفاجئة على المؤسسات التابعة لمنظومة التعليم العالي.

وقالت وزارة التعليم العالي – فى بيان لها - إن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة؛ رافق الوزير خلال الزيارة، وذلك بهدف الاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظامها داخل المعهد.

وخلال الزيارة تفقد عبد الغفار مدرجات المعهد وقاعات الدراسة، ومعامل الحاسب الآلي، واستمع لآراء الطلاب وانطباعاتهم حول العام الدراسي الجديد، ومستوى الخدمة التعليمية التي تقدم لهم داخل المعهد.

وأجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حوارًا مفتوحًا مع طلاب المعهد حول كافة القضايا والمشكلات التي تواجههم وتذليل كافة الصعوبات لهم.

وحث الوزير الطلاب على أهمية التحصيل العلمي والارتقاء بقدراتهم؛ حتى يمكنهم الحصول على فرص عمل مناسبة لهم بعد تخرجهم، مطالبًا بالتواصل مع الوزارة، من خلال قطاع التعليم المشرف على المعاهد العالية، لإبداء مقترحاتهم بشأن الارتقاء بأداء العملية التعليمية.

وشدد عبد الغفار على استمرارية متابعته وزياراته الميدانية المفاجئة لكافة المعاهد والجامعات خلال الأيام المقبلة؛ للوقوف على مستوى الخدمة التعليمية.

وفي ضوء اهتمامه بالأنشطة الطلابية وممارسة الطلاب لها، اطمأنَّ الوزير على وجود خطة بالمعهد لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة، والتزام المعهد بها، وذلك خلال تفقده لمسرح المعهد وملاعبه الرياضية، مؤكدًا على دور هذه الأنشطة في بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.