هند عاكف: ادعم السيسي.. والقوة الناعمة سيكون لها تأثير في الفترة القادمة
هند عاكف: ادعم السيسي.. والقوة الناعمة سيكون لها تأثير في الفترة القادمة
03:23 م السبت 07 أكتوبر 2017
الفنانة هند عاكف
كتبت- أسماء يحيى:
أكدت الفنانة هند عاكف تأييدها لدعم ترشح السيسي لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقالت عاكف في تصريحات صحفية اليوم السبت على خلفية المؤتمر الصحفي الذي تعقده حملة "مع السيسي للحصاد": "أبايع السيسي لفترة انتخابية ثانية".
وتابعت: "القوة الناعمة سيكون لها دور كبير من خلال توعية الناس بالإنجازات والمشاريع الكبيرة".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
حملة مع السيسي للحصاد: نسعى لجمع 10 ملايين توقيع لدعم ترشح الرئيس
-
بسبب "كرسي".. مشادات بين سما المصري وهند عاكف في مؤتمر دعم للسيسي
-
فرج عامر ينضم لحملة "علشان نبنيها"
-
وزير التعليم العالي يهنئ الرئيس والشعب بذكرى انتصار أكتوبر
إعلان
إعلان