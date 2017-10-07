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هند عاكف: ادعم السيسي.. والقوة الناعمة سيكون لها تأثير في الفترة القادمة

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مصراوي Masrawy

هند عاكف: ادعم .. والقوة الناعمة سيكون لها تأثير في الفترة القادمة

03:23 م السبت 07 أكتوبر 2017

هند عاكف: ادعم السيسي.. والقوة الناعمة سيكون لها تأثير في الفترة القادمة

الفنانة هند عاكف

كتبت- أسماء يحيى:

أكدت الفنانة هند عاكف تأييدها لدعم ترشح السيسي لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقالت عاكف في تصريحات صحفية اليوم السبت على خلفية المؤتمر الصحفي الذي تعقده حملة "مع السيسي للحصاد": "أبايع السيسي لفترة انتخابية ثانية".

وتابعت: "القوة الناعمة سيكون لها دور كبير من خلال توعية الناس بالإنجازات والمشاريع الكبيرة".​

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