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"عاش وكيل الوزارة".. هتاف داخل مدرسة بأسوان.. وبيان عاجل أمام النواب

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مصراوي Masrawy

"عاش وكيل الوزارة".. هتاف داخل مدرسة بأسوان.. وبيان عاجل أمام النواب

03:19 م السبت 07 أكتوبر 2017

تحية العلم - أرشيفية

كتب- أحمد علي

تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب بدائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى الدكتور طارق شوقيوزير التربية والتعليم، بشأن واقعة استبدال تحية العلم بمدرسة الصلعا الابتدائية بمحافظة سوهاج، بالهتاف إلى أشخاص بعينهم.

وقال سليم في بيانه العاجل، إن ما حدث فى مدرسة الصلعا الابتدائية التابعة لإدارة سوهاج التعليمية، يتمثل فى قيام مدير المدرسة باستبدال تحية العلم بالهتاف على النحو الآتى: "عاش السيد الوزير، عاش السيد المحافظ، عاش السيد وكيل الوزارة، عاش السيد مدير الإدارة"، وهو أمر مرفوض تماما، فلا يمكن استبدال تحية العلم بأشخاص، مستغلا فى ذلك براءة التلاميذ فى ترديد الهتافات خلفه.

وأضاف سليم، أن النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا الفيديوهات، الخاصة بهذه "المهزلة" علي حد وصفه، والتى لم تحدث فى تاريخ لاسيما فى الوحدة المحلية لقرية الصلعا بسوهاج المعروفة ببلد العلماء.

وطالب سليم وزير التربية والتعليم بالتحقيق العاجل حول تلك الواقعة، لاسيما أن العلم الوطنى والسلام والنشيد الوطنى رموز الدولة لها قدسية واحترام وتوقير، قائلاً: "العلم ليس قطعة قماش بل رمز غال ضحى من أجله الأبطال بأرواحهم ليظل مرفوعا بنشيد الوطن رفعه شهداء الوطن، فيما يتهكم فى إنزاله وقدسيته مدير مدرسة الصلعا الابتدائية بمحافظة سوهاج".​

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