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تعرف على الفئات المستحقة للتحويل الورقي بجامعة الأزهر

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مصراوي Masrawy

تعرف على الفئات المستحقة للتحويل الورقي بجامعة الأزهر

03:17 م السبت 07 أكتوبر 2017

تعرف على الفئات المستحقة للتحويل الورقي بجامعة الأزهر

جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

تفتح جامعة الأزهر، غدا الأحد، باب التحويل الورقي للطلاب والطالبات، حتى الخميس الموافق 26 أكتوبر من الشهر الجارى.
وأوضحت جامعة الأزهر، أن التحويل الورقي يتم عن طريق استخراج الطالب أو الطالبة بيان حالة من الكلية المرشح لها أو المسجل بها ثم يتوجه به إلى الكلية التي يرغب بالتحويل إليها.

وأشارت الجامعة، إلى أن الفئات التى تضمنها القرار هى (الطلاب والطالبات الحاصلون على الشهادة الثانوية الأزهرية وتخلفوا عن التقديم بالمراحل السابقة، إضافة إلى السنوات السابقة – وإعادة القيد لمستنفذي مرات الرسوب – والشهادات المعادلة).​

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