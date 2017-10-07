زوجة «رامي جمال» ورقص «أحمد زاهر».. 10 لقطات من زفاف «تامر عاشور»

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بعد خطبة استمرت لخمس سنوات تقريبًا، وبحضور عدد كبير من النجوم والفنانين، أقيم حفل زفاف الفنان "تامر عاشور"، يوم الخميس الماضي، على عروسه "سمر أبو شقة"، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ونستعرض فيما يلي مجموعة من اللقطات البارزة بحفل الزفاف..

1- المهر

فاجأ الفنان "تامر عاشور" جميع الحاضرين بمهر العروس، وهو جنيه واحد، حرصا على التقاط عدة صور معه، ما أثار إعجاب الكثيرين من جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

2- آيتن عامر

تألقت الفنانة "آيتن عامر" في الحفل بفستان قصير ذهبي اللون أظهر رشاقتها، وحرصت على الحضور بصحبة زوجها مدير التصوير محمد عز العرب.

3- شيماء سيف

بصحبة خطيبها "كارتر"، حرصت الفنانة الكوميدية "شيماء سيف" على حضور حفل زفاف "تامر عاشور"، وتألقت بفستان أسود اللون وقليل من الأكسسوارات التي جعلت إطلالتها موفقة.

4- شقيق تامر

لفت "آسر عاشور" شقيق الفنان "تامر عاشور" الأنظار في الحفل، حيث بدا التشابه بينهما واضحًا بشكل ملحوظ.

5- جنات

يعتبر حضور "جنات" وزوجها إلى حفل الزفاف بمثابة الظهور الفني الأول لهما منذ زواجهما في شهر أغسطس الماضي، وتألقت جنات في الحفل بفستان وردي اللون، كما حرصت على مشاركة العروسين في الرقص.

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6- وليد سعد

بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي، حرص الملحن والمطرب "وليد سعد" على حضور حفل زفاف صديقه "تامر عاشور"، ولفت الأنظار بشعره الأشيب.

7- فستان العروس

لفتت العروس "سمر أبو شقة"، التي تنتمي لعائلة المحامي الشهير "أبو شقة"، الأنظار بارتدائها فستاني زفاف وليس واحدًا، وجاءت الإطلالتان موفقتين.

8- أحمد زاهر

التقطت عدسات كاميرات المصورين عدة صور للفنان أحمد زاهر الذي ظهر يرقص مع العريس "تامر عاشور".

9- رامي جمال وزوجته

خطفت "ناريمان" زوجة المطرب "رامي جمال" الأنظار إليها بجمالها، وحرصت على حضور الحفل بـ"جمبسوت" وردي اللون لقى استحسانًا واسعًا.

10- زيزي عادل

بعد اختفاء طويل عن الأنظار، عادت المطربة زيزي عادل للظهور مرة أخرى من خلال المناسبات الاجتماعية، حيث ظهرت في وقت سابق من الأسبوع الماضي بحفل زفاف ابنة الإعلامي ممدوح موسى، كما حرصت على حضور حفل زفاف "تامر عاشور"، وتألقت بفستان أخضر اللون ومكياج هادئ أظهر جمالها.