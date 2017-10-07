«بورش» تنافس «تسلا 3» بسيارة كهربائية جديدة

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تسعى شركة "بورش" الألمانية، لإخضاع سيارتها الرياضية الكهربائية الجديدة "ميشين E" لاختبارات فنية لتعادل قدراتها مستويات "تسلا 3"، والتي تعد رائدة هذا الطراز الكهربائي.

وحسب موقع "إنجدجيت"، فإن الشركة الألمانية أخضعت السيارة الجديدة لاختبارات مباشرة مع السيارة الأمريكية الكهربائية الحديثة "تسلا 3"، التي أعلنت عنها الشركة الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية حديثًا.

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وتسعى الشركة الألمانية لحجز مكان رئيسي لها في الأسواق العالمية، خاصة ما يتعلق بالطراز الكهربائي، لا سيما أن هناك توجها عالميا في الوقت الحالي لتقليل الاعتماد على الوقود المحروق.