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تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في "شغب محمد محمود" لـ23 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في "شغب محمد محمود" لـ23 أكتوبر

03:15 م السبت 07 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في اتهامهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود في مايو من عام 2013، لجلسة 23 أكتوبر الجاري.

وجاء قرار التأجيل لانتداب محامي عن المتهم الثالث.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربينى وسامي زين الدين، وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

جدير بالذكر، أن المتهمين الثلاثة سحر محمد وأحمد إسماعيل وفريد رأفت صدرت ضدهما أحاكم غيابية بالسجن المشدد 15 سنة ضد الأول والثاني، وحكما بالإعدام ضد المتهم الثالث.

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