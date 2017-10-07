11 نوفمبر.. الحكم 26 متهمًا في قضية "حرق نقطة شرطة المنيب"

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم، حجز جلسة محاكمة 26 متهما بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير 2014، إلى جلسة 11 نوفمبر للحكم .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.