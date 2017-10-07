شقيقة «مرتجي» تكشف حقيقة اشتباكه مع عضو مجلس الأهلي

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كشفت أميرة مرتجي، شقيقة خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي السابق، حقيقة اشتباك الأخير مع زوجها عماد وحيد، عضو المجلس الحالي، أمس الجمعة، في مقر النادي.

وكتبت أميرة عبر صفحتها بموقع «فيس بوك»: «اتقوا الله وافتكروا يوما تقفون أمام وجه كريم.. بطلوا إشاعات وافتراءات.. روابط الدم عمرها ما هتبقي ماية.. عماد وحيد زوجي وله كل الاحترام وخالد مرتجي أخويا.. معظم الكلام اللي بيتنشر مغلوط وليس له أي أساس من الصحة، ده مجرد اختلاف في الرأي وده لا يفسد للود قضية، يا ريت اللي بيصطادوا في ماية عكره يعرفوا أن الروابط الأسرية باقية والأقاويل المغرضة حتمًا زائلة».