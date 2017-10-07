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حازم إمام وبناته يؤازرون المنتخب قبل موقعة الكونغو (صور)

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حازم إمام وبناته يؤازرون المنتخب قبل موقعة الكونغو (صور) حازم إمام وبناته يؤازرون المنتخب قبل موقعة الكونغو (صور)

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

قام حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بزيارة مقر فندق إقامة الوطني، اليوم السبت، لمؤازرة الجهاز الفني واللاعبين، قبل مواجهة الكونغو، المقرر لها غدًا الأحد، في تصفيات مونديال .

واصطحب الثعلب الصغير، بناته الثلاثة، لمعسكر المنتخب، والتقط العديد من الصور التذكارية مع اللاعبين، وسط ترحيب كبير بحضورهم لمعسكر الفراعنة.

ويواجه منتخبنا الوطني نظيره الكونغولي، غدًا الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

 

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