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تعرف على أعمار لاعبي المنتخب الحاليين عند الوصول لكأس العالم 90

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تعرف على أعمار لاعبي المنتخب الحاليين عند الوصول لكأس العالم 90 تعرف على أعمار لاعبي المنتخب الحاليين عند الوصول لكأس العالم 90

التحرير

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كتب-كريم قماح

ساعات قليلة تفصل الوطنى عن إزاحة الستار عن حلم الوصول للمونديال، والذى غاب منذ عام 1990، حيث يستعد المنتخب الوطنى لمواجهة نظيرة الكونغولي فى مباراة فاصلة ومصيرية بتصفيات إفريقيا المواهلة لكأس العالم 2018، والمقرر لها الثامنة مساء غدا الأحد.

وتستعرض «التحرير» أعمار الجيل الحالى من اللاعبين عند وصول لمونديال 90 بإيطاليا وكان كالتالى:-

عصام الحضرى

من مواليد 1973، حيث كان يبلغ من العمر 17 عام.

أحمد الشناوى

مواليد 1991/5/14 كان يبلغ من العمر حينها عام واحد

شريف إكرامى

مواليد 1983/7/1 كان يبلغ من العمر 7 أعوام

أحمد حجازى

مواليد  1991/1/25 ولد بعد المونديال بعام واحد

أحمد المحمدى

مواليد  1987/9/9 كان يبلغ من العمر 3 أعوام

على جبر

مواليد  1987/1/10 كان يبلغ من العمر 3 أعوام

كريم حافظ

مواليد 1996/3/12 ولد بعد المونديال بـ6 أعوام

محمد عبدالشافى

مواليد 1985/7/1 كان يبلغ من العمر 5 أعوام

عمر جابر

مواليد 1992/1/3 ولد بعد المونديال بعامين

سعد الدين سمير

مواليد 1989/4/1 ولد قبل المونديال بعام واحد

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عبدالله السعيد

مواليد 1985/7/13 كان يبلغ من العمر حينها 5 أعوام

أحمد فتحى

مواليد 1984/11/10 كان يبلغ من العمر 4 أعوام

عمرو ورده

مواليد 1993/9/17 ولد بعد المونديال بـ3 اعوام

محمود حسن تريزيجية

مواليد 1994/10/1 ولد بعد المونديال بـ4 أعوام

محمد الننى

مواليد  1992/7/11 ولد بعد المونديال بـعامين

رمضان صبحى

مواليد 1997/6/27 ولد بعد المونديال بـ7أعوام

طارق حامد

مواليد 1988/10/24 ولد قبل المونديال بعامين

أحمد حسن كوكا

مواليد 1993/3/5 ولد بعد المونديال بـ3 اعوام

محمود كهربا

مواليد 1993/3/5 ولد بعد المونديال بـ3 أعوام

مروان محسن

مواليد 1994/4/13 ولد بعد المونديال بـ4أعوام

محمد صلاح

مواليد 1992/6/15 ولد بعد المونديال بعامين

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التحرير

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