20 لاعبا بقائمة المصرى لمواجهة مصر المقاصة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب-كريم قماح

ضم حسام حسن المدير الفني للفريق الأول بالنادي المصريK 20 لاعبا للمعسكر المغلق ببرج العرب بالإسكندريةK استعدادا لمواجهة فريق مصر المقاصة في الأسبوع الخامس من الدوري.

شاهد أيضا

وضمت قائمة المصرى: "أحمد بوسكا، محمود السيد، محمد حمدى، إسلام صلاح، إسلام أبو سليمة، أحمد عبد الموجود، محمد كوفى، مصطفي علي "مارسيلو"، كريم العراقي، فريد شوقي، أحمد شكري، عمر كمال عبد الواحد، شيخ موكورو، عمرو موسي، أحمد جمعة، محمد عبد اللطيف "جريندو"، علاء علي، عبدالله بيكا، أحمد عيد عبد الملك، محمد شطه.

يحتل المصري المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، فيما يتربع المقاولون العرب في الصدارة برصيد 10 نقاط.