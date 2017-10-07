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الظاهرة رونالدو يختار تشكيلته المفضلة متجاهلًا كريستيانو

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الظاهرة رونالدو يختار تشكيلته المفضلة متجاهلًا كريستيانو الظاهرة رونالدو يختار تشكيلته المفضلة متجاهلًا كريستيانو

التحرير

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أعلن البرازيلي رونالدو، أحد أساطير كرة القدم والمُلقب بـ«الظاهرة»، عن تشكيلته المثالية، التي ضمت 11 لاعبا من أفضل من لمسوا الكرة على مر العُصور، وشهدت التشكيلة وجود ميسي وبوفون فقط من اللاعبين الذين ينشطون حاليًا في الملاعب، فيما لم يختر الظاهرة، البرتغالي كريستيانو رونالدو من بين أسمائه المفضلة.

وحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، فقد اختار الظاهرة اللعب بطريقة 4-4-2 التقليدية، وضمت تشكيلته 4 لاعبين من موطنه البرازيل المتوجة بكأس العالم 5 مرات، هو نفسه في اثنتين منها، ومثلهم من إيطاليا صاحبة المركز الثاني في التتويج بالمونديال بـ4 مرات مُناصفة مع ألمانيا، كما اختار لاعبين من الأرجنتين أحدهما ميسي، ولاعب فرنسي واحد.

وجاءت تشكيلة البرازيلي رونالدو كالتالى:

حراسة المرمى: جيجي بوفون.

الدفاع: روبرتو كارلوس، مالدينى، كانافارو، كافو.

الوسط: زيدان، بيرلو، ميسي، مارادونا.

الهجوم: رونالدو نفسه، بيليه.    

تشكيل رونالدو
 

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التحرير

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