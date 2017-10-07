3 صفقات لم تُشارك في البريميرليج مع كبار إنجلترا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أنفقت أندية الدوري الإنجليزي «البريميرليج» خلال الميركاتو السابق نحو 1,4 مليار جنيه إسترليني، بزيادة عن العام الماضي بلغت 23%، حسب ما أعلنت شركة «ديلويت» المُختصة في حسابات كرة القدم.

وكان مانشستر سيتي الأكثر إنفاقًا في الميركاتو الماضي، بنحو 215 مليون جنيه إسترليني، تلاه تشيلسي بطل الموسم الماضي بـ180 مليون جنيه إسترليني، وجاء مانشستر يونايتد ثالثًا بـ145 مليون جنيه إسترليني.

وباستعراض صفقات يونايتد الذي ضم روميلو لوكاكو، فيكتور ليندولف ونيمانيا ماتيتش، وصفقات تشيلسي الذي ضم موراتا، باكايوكو،روديجير، كاباييرو، درينكووتر، وزاباكوستا،نجد أن هناك 3 صفقات من الفريقين لم يُشاركوا في أي دقيقة في البريميرليج حتى الآن، يستعرضها لكم «التحرير» في السطور التالية..

داني درينكووتر

جاء متوسط الميدان الإنجليزي من ليستر سيتي مقابل ما يقرب من 35 مليون جنيه إسترليني، ولم يُشارك اللاعب الذي جاء في اليوم الأخير في الميركاتو في أي مُباراة حتى الآن.



فيكتور ليندولف

دفع مانشستر يونايتد ما يقرب من 31 مليون جنيه استرليني لنادي بنفيكا البرتغالي للتخلي عن خدمات المدافع السويدي، ورغم ذلك لم يحصل على فرصة المُشاركة مع الشياطين الحُمر في الدوري في ظل اعتماد البُرتغالي مورينيو المدير الفني للفريق على كلًا من الإيفواري إريك بايلي والإنجليزي جونز.

شاهد أيضا







​ويلي كابييرو

ضم تشيلسي حارس المرمى الإسباني في صفقة انتقال حُر قادمًا من مانشستر سيتي، ولم يشارك كابييرو في أي دقيقة في الدوري حتى الآن في ظل مشاركة البلجيكي كورتوا، الحارس الأساسي للبلوز في كُل الدقائق.





فيما تعاقد ليفربول مع 4 صفقات هم: محمد صلاح،سولانكي، روبيرتسون، وتشامبيرلين، وشارك كلهم مع الفريق في الدوري، كما ضم أرسنال صفقتين فقط هما البوسني كوليسيناك والفرنسي لاكازيت وكلاهما شارك في البريميرليج.