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الاثنين.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح ندوة حول المشورعات البحثية

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مصراوي Masrawy

الاثنين.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح ندوة حول المشورعات البحثية

03:05 م السبت 07 أكتوبر 2017

الاثنين.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح ندوة حول المشورعات البحثية

الدكتورمحمد عثمان الخشت

كتب- محمد قاسم:

يفتتح الدكتورمحمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فى العاشرة صباح بعد غدًا الاثنين 9 أكتوبر الجاري، يمكتبة ومركز معلومات كلية الزراعة بالجامعة، ندوة تعريفية، ينظمها مكتب الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بجامعة القاهرة، حول فرص التمويل المتاحة للحراك الفردي والمشاريع البحثية التطبيقية.

وتناقش الندوة على مدار اليوم، عددآ من مشروعات البحوث التطبيقية التى تخدم أغراض التنمية والإقتصاد المصرى بشكل مباشر، انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المشروعات القومية بهدف إحداث تنمية حقيقية على أسس علمية سليمة، ومن ثم ينعكس تطبيقها على الإقتصاد القومي. كما تبحث الندوة فرص التمويل المتاحة سواء محلية أو خلال التعان الدولى.

ويلقى رئيس جامعة القاهرة، كلمة تركز على خطة جامعة القاهرة فى المرحلة المقبلة، فيما يتعلق بدور البحث العلمى فى خدمة المشاريع القومية والإقتصاد والصتاعة والزراعة.

وتقام الندوة التعريفية، بحضور الدكتور عمرو عدلى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هانى الشيمى عميد كلية الزراعة، ومجموعة من الأساتذة والباحثين.

يشار إلى أن الخشت، طالب بضرورة توجيه مشروعات البحوث التطبيقية نحو مجالات إقتصادية من شأنها أن توفر حلولآ علمية للحد من الإستيراد واستخدام تكنولوجيا محلية، ومن بين تلك المشروعات البحثية ، بدائل علف الدواجن، وبدائل علف الأسماك، ودراسة توافر المياه في واحة سيوة والجارة لتوفير الأمن الغذائي من خلال الإنتاج الزراعي كنموذج ناجح يستخدم ويطبق لمشروع استصلاح المليون ونصف فدان.​

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