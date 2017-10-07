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بالصور.. الرئيس السيسي يتفقد طريق "شبرا - بنها " ومحور روض الفرج

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مصراوي Masrawy

بالصور.. الرئيس يتفقد طريق "شبرا - بنها " ومحور روض الفرج

03:03 م السبت 07 أكتوبر 2017

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كتب - محمد سامي:
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عددا من مشروعات الطرق الجديدة، شملت طريق شبرا - بنها الحر، ومحور روض الفرج، ومنطقة بوابات طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، مروراً بطريق الضبعة.

يأتي تفقد الرئيس لتلك المشروعات في إطار متابعة جهود تطوير قطاع الطرق والكبارى، باعتباره قطاعاً محورياً يؤثر بشكل مباشر على مستوى حياة المواطنين، حيث ستساهم تلك المشروعات في تخفيف الازدحام المرورى الذى تعانى منه الطرق، خاصة طريق "شبرا – بنها" الجديد الذى يصل طوله إلى 40 كم، والذى سيساهم فى تخفيف الزحام المرورى على الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى وطريق "شبرا – بنها" القديم، ويُعد أول طريق زراعي حر فى بدون أية تقاطعات مرورية.

وأشاد الرئيس خلال الزيارة بجهود القائمين على تنفيذ تلك المشروعات فى إطار البرنامج الزمنى المحدد، ووفقاً لأحدث المعايير والمواصفات العالمية، وأكد سيادته أهمية مواصلة العمل على تطوير شبكة الطرق لتسهيل حركة وانتقال المواطنين، فضلاً عن أهميتها في دفع عملية التنمية.

كما شدد الرئيس على أهمية تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل، بما يساهم في تقليل الحوادث على الطرق وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل فورى وملموس.

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