بالفيديو.."الحجاب" يظهر في إعلان مجموعة مكياج "ريانا"

كتب - هشام عواض:

أطلقت مغنية البوب العالمية "ريانا"، مؤخرًا مجموعة ماكياج وتجميل تحمل اسم "فينتي بويتي".

وتعمل مجموعة مكياج "فينتي بويتي" على أن تتميز بمفعولها وهدفها بشكل استثنائي، إذ تتبع شعار "التنوع" لتناسب احتياجات جميع النساء من حول العالم، من مختلف الأعراق والألوان والأشكال، بحسب "CNN".

وأظهرت "ريانا" انعكاس شعار مجموعاتها الجديدة في إعلانها، وذلك من خلال إطلاق حملة إعلانية تظهر بها نساء بأشكال مختلفة.

وتضمنت الحملة امرأة آسيوية وشقراء وامرأة ببشرة داكنة وأخرى محجبة، قامت بتأدية دورها في فيديو إعلاني قصير، حليمة عدن، عارضة الأزياء المحجبة الصومالية الأمريكية.

وبحسب موقع منتجات "فينتي بيوتي" للتجميل، فقد قررت ريانا التي ولدت وترعرت في جزيرة باربادوس بالبحر الكاريبي، أن تعمل على مجموعة منتجات تجميل خاصة بها.

وشهدت نقصًا كبيرًا في توفر المنتجات التي تتناسب مع جميع أنواع وألوان البشرة، وركزت على مجموعة كريمات وألوان مخصصة لدرجات البشرة التي يصعب التعامل معها.

ولاقت حملات علامة "فينتي بيوتي" التجارية، والتي تأخذ اسمها من اسم عائلة ريانا الأصلي، رواجًا كبيرًا إثر إطلاقها، إذ أثنى العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على اهتمام ريانا بالتنوع الثقافي والديني والعرقي الذي ركزت عليه في حملتها ومنتجاتها أيضاً.

واعتبر العديد من المستخدمين على موقع تويتر، أن قرار ريانا في إظهار عارضة أزياء مسلمة ومحجبة يساعد على إظهار الإسلام بصورة أفضل مما هي عليه في "عالم بات يحارب الإسلام" أو يشوه صورته.

وربط أيضاً العديد من المستخدمين موضوع ظهور عدن بغطاء على رأسها في الإعلان، وما وصفوها بـ"علاقة ريانا مع رجل الأعمال السعودي حسن جميل،" والتي شاعت مؤخرًا بعد انتشار العديد من الصور التي تجمع الثنائي معًا.