إذا كنت ترغب في السفر للمريخ.. احجز التذكرة على موقع ناسا

إذا كنت ترغب في السفر للمريخ.. احجز التذكرة على مو

كتب- أحمد عصام روّاي:

أعلنت وكالة ناسا الفضائية الأمريكية عن إمكانية السفر على متن رحلتها المتجهة للمريخ في شهر مايو عام 2018، وتصل في شهر نوفمبر من نفس العام.

ولكن لن يسافر المتقدمين بأجسادهم، ستسافر أساميهم فقط على شرائح إلكترونية على متن المركبة الفضائية "Insight".

ومن الممكن إضافة اسمك لمجموعة الأسماء المسافرة عبر موقع وكالة ناسا على شبكة الإنترنت.

وتهتم المركبة بفحص الطبقات المختلفة من كوكب المريخ من أجل التعرف على عددها ومكوناتها من أجل التعرف على نشأة وتطور تكوين الكواكب الصخرية مثل الأرض في مجموعتنا الشمسية.

ومن المتوقع أن يتمكن البشر من زيارة المريخ في 2030 بحسب ما ذكرته وكالة ناسا وشركة SpaceX.