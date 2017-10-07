"تضامن الإسكندرية": ربط شبكتي التأمينات بالضمان الاجتماعي لتسهيل الإجراءات
"تضامن الإسكندرية": ربط شبكتي التأمينات بالضمان الاجتماعي لتسهيل الإجراءات
03:05 م السبت 07 أكتوبر 2017
وزارة التضامن الاجتماعي
الإسكندرية – محمد البدري:
أعلن محمد الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، ربط شبكة التأمينات الاجتماعية بشبكة ملف الأسرة للضمان الاجتماعي لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وأوضح الحجاجي في تصريح صحفي اليوم السبت، أن الربط بين شبكة التأمينات الاجتماعية وشبكات الضمان الاجتماعي يهدف إلى تسهيل عملية الاستعلام التأميني وترشيد استخدام الموارد.
وأشار إلى أن عملية الربط شملت 3 إدارات في الإسكندرية وهي الإدراة الرئيسية بمقر مديرية التضامن في الإسكندرية وإدارة العامرية الاجتماعية وإدارة شرق الاجتماعية، وذلك في أول مرحلة من البروتوكول الموقع لربط التأمينات بقطاعيها العام والخاص بالضمان الاجتماعي، على أن يتم الربط في باقي الإدارات خلال الأيام المقبلة.
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