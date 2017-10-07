بالصور.. مدير أمن البحيرة يقود حملة مكبرة بشوارع دمنهور

البحيرة – أحمد نصرة:

قاد اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة، اليوم السبت، في الميادين والشوارع العامة بمدينة دمنهور، ضمت المرافق، والأمن الجنائي، والمرور، والتموين، بالإضافة لضبط المطلوبين جنائيًا.

ونجحت الحملة في ضبط مخالفات لحالات مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصتي قيادة أو سيارة أو برخص منتهية، ومخالفة خط السير، والسير في الممنوع.

كما حجزت الحملة بعض المركبات، والاشتباه في الصلاحية الفنية لبعض السيارات، وأزالت بعض الإشغالات الثابتة والمتحركة في الشوارع الرئيسية بالمدينة، وضبط بعض الخارجين عن القانون الجنائيين.

وتفقد مدير الأمن، خلال الحملة، الخدمات المعينة بدائرة مدينة دمنهور، وناقش الضباط والأفراد المعينين بتلك الخدمات، للوقوف على مدى إلمامهم بالواجبات المنوطة بهم، وشدد على حسن معاملة المواطنين، وتوسيع دائرة الاشتباه، واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر التي تكفل حماية المواطنين والقوات.