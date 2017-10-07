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بالصور.. "تعليم بني سويف": استلمنا المدرسة اليابانية.. وننتظر إعلان أسماء المقبولين

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "تعليم بني سويف": استلمنا المدرسة اليابانية.. وننتظر إعلان أسماء المقبولين

02:56 م السبت 07 أكتوبر 2017

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بني سويف ــ أحمد كامل:

قالت سهام يوسف عبد الله، وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف، إن المديرية استلمت مبنى المدرسة اليابانية بشرق النيل عقب انتهاء جميع أعمال البناء والتشطيبات الكاملة للمدرسة، استعدادًا لبدء الدراسة بها خلال الأيام القادمة.

وأضافت وكيل مديرية التربية والتعليم في بني سويف، في تصريحات لـ" مصراوي" اليوم السبت، أنه جرى تدريب المدرسين والطاقم الإداري على طبيعة الدراسة والتأهيلات اللازمة لهم، استعدادًا لإعلان
أسماء المقبولين بالمدرسة للبدء فعليًا.

وتابعت: "المدرسة لديها غرف أنشطة ومسرح وحجرات لرياض الأطفال والاقتصاد المنزلي ومطعم وصالة للألعاب الرياضية "جمانيزيوم" وغيرها".

واستقبلت وكيل مديرية التربية والتعليم في بنى سويف، الخميس الماضي، المشرف على مشروع المدارس المصرية اليابانية" مستر توجو" برفقة وفد من وزارة التربية والتعليم، بمقر المدرسة شرق النيل، للاطلاع على الاستعدادات النهائية لبدء الدراسة، والأجهزة التي جرى استلامها.

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