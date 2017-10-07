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تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية "رشوة إيجوث" لـ 11 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية "رشوة إيجوث" لـ 11 أكتوبر

02:58 م السبت 07 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 5 متهمين، بالقضية المعروفة بـ"رشوة إيجوث"، لجلسة 11 أكتوبر، لفض الأحراز.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول، أنه بصفته موظفا عموميا "العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق- إيجوث" طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى، كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى، أنهم قدموا رشوة لموظف عمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته.

في حين أسندت إلى المتهم الأخير أنه توسط في تقديم رشوة لموظف عمومي. وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول (ممدوح رطب) طلب رشاوي مالية في 3 وقائع مختلفة، قيمتها الإجمالية نحو 5 ملايين جنيه

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