دفاع متهم في قضية "تجارة الأعضاء البشرية": موكلي يعاني من "فوبيا الأماكن المغلقة"

كتب -صابر المحلاوي:

طلب محمد يوسف، دفاع المتهم رقم 38 في قضية "تجارة الأعضاء البشرية"، بإخلاء سبيله، نظرًا لكونه غير ضالع بموضوع القضية، وانه ورد فيها لورود اسمه في مكالمة هاتفية لم يكن طرفًا فيها، وكانت بين متهمين آخرين.

وتابع بأن موكله يعاني من "فوبيا الأماكن المغلقة"، مشيرًا لأن هذا المرض يعذب المريض به كل يوم، على حد قوله.

وطلب دفاع المتهمين استدعاء شوقي علام، مفتي الجمهورية، ولجنة من رجال الدين من كبار علماء المسلمين، لمناقشتهم في مشروعية القانون رقم خمسة، الخاص بزراعة الأعضاء.

وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.