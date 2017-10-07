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تسليم 45 ألف بطاقة ذكية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

تسليم 45 ألف بطاقة ذكية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" بالقليوبية

02:39 م السبت 07 أكتوبر 2017

معاش تكافل وكرامة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن فوزي القاضي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، اليوم السبت، أنه جرى الانتهاء من تسليم 45 ألف بطاقة صرف ذكية (فيزا) للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، على مستوى مراكز المحافظة، وفقا للموافقات وأعداد البطاقات الواردة من الوزارة.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، أن عدد المتقدمين على مستوى المحافظة يبلغ 150 ألف مواطن، مشيرا إلى أنه جرى التنبيه على الموظفين تسليم الفيزا للمستحقين دون معاناة، وتعريفهم بكيفية تشغيلها وذلك للتيسير على المواطنين، والعمل على راحتهم وصرف المعاشات.

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مصراوي Masrawy

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