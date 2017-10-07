تسليم 360 وحدة إسكان اجتماعي في احتفالات أكتوبر بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

قال المهندس برهوم علي عبده، وكيل وزارة الإسكان بسوهاج، اليوم السبت، إن الـ 360 وحدة إسكان اجتماعي بالمحافظة والتي أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سوف يتم افتتاحها خلال الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر منها 192 وحدة بقرية أولاد عزاز التابعة لمركز سوهاج تم تسكينها منذ حوالي 5 شهور، و168 وحدة الأخرى لم يتم تسكينها حتى الآن، وأنه جار تسكينها وذلك بمعرفة الصندوق الاجتماعي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خاطبنا منذ عدة شهور عن عدد وحدات الإسكان الاجتماعي جاهزة التشطيب والتي لم يتم تسكينها بعد سواء بنظام الإيجار أو التمليك، تمهيدًا لتسكينها في ذكرى الاحتفال بالسادس من أكتوبر تزامنًا مع احتفالات المحافظة بذكرى الانتصارات، مشيرًا إلى أنه تم إفادتهم بـ 360 وحدة في قريتي أولاد عزاز بسوهاج والغريزات بالمراغة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمانية أن هناك 25 مشروعًا من المشروعات التي تنفذها الوزارة "إسكان اجتماعي، مياه شرب وصرف صحي، طرق، غيرها جاهزة للافتتاح في احتفالات نصر أكتوبر.