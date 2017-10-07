مصرع "فران" وإصابة شقيقه في مشاجرة عائلية بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي فران مصرعه، اليوم السبت، فيما أصيب شقيقه بجروح نافذة؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما ونجل عمهم، بسبب خلافات عائلية بقرية "ميت حمل" التابعة لمركز بلبيس، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى "الأحرار" جثة فران، وإصابة شقيقه بجروح نافذة.

وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشاجرة بين القتيل ونجل عمه، بسبب خلافات عائلية بينهما؛ تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها القاتل على المجني عيه بـ"مطواة" وأصاب شقيقه الذي حاول التدخل للفض بينهما، فيما جرى ضبط المتهم، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.