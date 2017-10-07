قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تعاون أمني مع ألمانيا

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 556 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة في برلين بتاريخ 11 يوليو 2016 بين حكومتي مصر وألمانيا للتعاون في مجال الأمن ولذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

نشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.