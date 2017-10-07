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قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تعاون أمني مع ألمانيا

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مصراوي Masrawy

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تعاون أمني مع ألمانيا

02:30 م السبت 07 أكتوبر 2017

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تعاون أمني مع ألمانيا

عبدالفتاح

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 556 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة في برلين بتاريخ 11 يوليو 2016 بين حكومتي وألمانيا للتعاون في مجال الأمن ولذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

نشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

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