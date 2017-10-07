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قرار جمهوري بإلغاء نقل أصول محطات وشبكات مياه المدن الجديدة إلى "القابضة"

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مصراوي Masrawy

قرار جمهوري بإلغاء نقل أصول محطات وشبكات مياه المدن الجديدة إلى "القابضة"

02:30 م السبت 07 أكتوبر 2017

الرئيس

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 458 لسنة 2017 بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2010 بشأن نقل تبعية أصول محطات وشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

نشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 459 لسنة 2017 باعتبار مشروع إنشاء وصلة حرة لربط كوبري فوة على النيل حتى محور الليثي بدمنهور على الطريق الزراعي من أعمال المنفعة العامة.

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مصراوي Masrawy

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