"التعليم": دورات تدريبية لمعلمي اللغة الإنجليزية بمدارس اللغات

القاهرة- مصراوي:

نظمت الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات بالتعاون مع مؤسسة التعليم أولًا، "تدريب جديد" لمعلمي اللغة الانجليزية بالمدارس الرسمية للغات من محافظة المنوفية بداخل المدينة التعليمية.

وقالت وزارة التربية والتعليم - فى بيان لها - إن تلك الخطوة جاءت فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاهتمام بالتنمية المهنية للمعلمين، ورفع كفائتهم العلمية.

أكدت نهلة هيكل مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات على أن هذا التدريب يستهدف تدريب عدد (١٩٠) معلم لغة إنجليزية على المهارات المتقدمة للتعلم النشط باللغة الإنجليزية من خلال مدربين على أعلى مستوى.

وتابعت "هيكل"، أنه تم عقد لقاء مع المعلمين أثناء التدريب؛ للوقوف على حل المشاكل التي​ تواجههم؛ للارتقاء بالعملية التعليمية، وذلك بحضور الدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، وإيمان يوسف مدير عام تنمية مادة اللغة الإنجليزية، والدكتورة أميرة فوزى مسئول إعداد منهج اللغة الإنجليزية بمركز تطوير المناهج والمواد التعليمية.

وأردفت "هيكل" أنه تم عقد لقاء مع المعلمين أثناء التدريب؛ للوقوف على حل المشاكل التي​ تواجههم؛ للارتقاء بالعملية التعليمية، وذلك بحضور الدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، وإيمان يوسف مدير عام تنمية مادة اللغة الإنجليزية، والدكتورة أميرة فوزى مسئول إعداد منهج اللغة الإنجليزية بمركز تطوير المناهج والمواد التعليمية.​