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السياحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة الإيطالية لدفع حركة السياحة

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مصراوي Masrawy

السياحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة الإيطالية لدفع حركة السياحة

02:27 م السبت 07 أكتوبر 2017

السياحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة الإيطالية لدفع حركة السياحة

يحيى راشد وزير السياحة

كتب- مصطفى المنشاوي:

وقع يحيى راشد وزير السياحة، بروتوكول تعاون مع Dorina Bianchi نائبة وزير الثقافة الإيطالي والمسئولة عن ملف السياحة، وذلك بحضور السفير المصري هشام بدر، والمستشار السياحي المصري عماد فتحي، لزيادة حركة السياحة البينية بين وإيطاليا.

وأكدت نائبة وزير الثقافة الإيطالي، عن استعداد بلادها للتعاون مع مصر في مجال السياحة، و ذلك في إطار توجه ايطاليا للتعاون مع دول حوض البحر المتوسط، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات التي تتم على مستوى الحكومات تعمل علي توطيد أواصر الصداقة والمحبة بين الشعوب.

وأشارت نائبة وزير الثقافة الإيطالي إلى حب الشعب الإيطالي لمصر، ورغبتهم في السفر إليها لما تذخر به من مقومات جذب حضارية وثقافية، وما تتميز به من تنوع في منتجها السياحي.

من جانبه قال السفير هشام بدر، إنه سيبدا في إتخاذ الخطوات الفعلية لإعداد مذكرة التفاهم وتوقيع بروتوكول التعاون وعرضها علي الجانب الإيطالي.​

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