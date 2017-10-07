إحالة 4 متهمين بممارسة "الشذوذ" داخل شقة سكنة بالهرم للمحاكمة

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد صلاح، بإحالة 4 أشخاص لاتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام، وممارسة الشذوذ الجنسي لمحكمة الجنح.

كشفت التحقيقات، أن المتهمين الأربعة وهم كلاً من "ج.ع" و "م.أ"، و"ر.م"و"م.س"، استأجروا شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام واقاموا فيها، لممارسة الشذوذ الجنسي، إلى أن وردت معلومات لمباحث آداب الجيزة، بنشاط المتهمين، وبالتحري تبين صحة المعلومات، وعليه خرجت قوة أمنية لضبطهم.

وأضافت التحقيقات، أن أجهزة الأمن عثرت مع المتهمين على أوقية ذكرية ومنشطات جنسية، وهواتف محمولة، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم الشذوذ مع بعضهما البعض، واعتيادهم على ذلك، وعليه تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التي اًصدرت قرارها السابق