بالصور.. افتتاح مركز تدريب موظفي "المالية" في الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

افتتح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، يرافقه الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، اليوم السبت، مركز تدريب موظفي المديرية المالية بالمحافظة.

واعتبر "سلطان" مركز التدريب إضافة جديدة للمديرية المالية بالإسكندرية، مشيدا بالدور الذي تقوم به المديرية المالية فى تقديم الحلول المالية المثلى وتوفير الدعم المالي المطلوب لإتمام المشروعات الخدمية.

وأوضح المحافظ أن المركز الجديد يعمل على إحكام السيطرة المالية بشكل يضمن الالتزام والسرعة في انجاز الأعمال، فضلا عن إعداد وتنمية الموارد البشرية وتحسين مستوى أداء العاملين.

وتفقد المحافظ ونائب وزير المالية، عقب الافتتاح، قاعات المركز واستمعا إلى المشكلات التي تواجه المتدربين من الإدارات المالية لمختلف الجهات الحكومية والحلول المقترحة لحلها.

يشار إلى أن المركز الجديد يشتمل على قاعة للتدريب تسع 42 فردا وفصلين للتدريب تشتمل على 18 جهاز حاسب وغرفة تحكم وكاميرات لمراقبة جميع إجراءات العملية المالية بالكامل.