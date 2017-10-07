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قرار جمهوري بتعديل كردون مدينة الفيوم الجديدة

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قرار جمهوري بتعديل كردون مدينة الفيوم الجديدة قرار جمهوري بتعديل كردون مدينة الفيوم الجديدة

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أصدر الرئيس عبد الفتاح قرارا جمهوريا، رقم 463 لسنة 2017، بتعديل كردون مدينة الفيوم الجديدة ليكون بمساحة 12851.87 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإعادة تخصيص مساحة 1128.64 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة بني سويف، لاستخدامها في مشروعات المحافظة التنموية.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم السبت.

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كما أصدر السيسي، القرار الجمهوري رقم 466 لسنة 2017، بالموافقة على تخصيص مساحة 9968.29 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية أسوان، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطة طاقة شمسية بنظام الانتفاع.

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