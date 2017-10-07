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«نيسان» تدعم «ليف» بتقنية القيادة الرياضية «نيسمو»

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«نيسان» تدعم «ليف» بتقنية القيادة الرياضية «نيسمو» «نيسان» تدعم «ليف» بتقنية القيادة الرياضية «نيسمو»

التحرير

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تعكف شركة "نيسان" اليابانية على تحديث سيارتها الكهربائية المدمجة الشهيرة "ليف"، وذلك بإضافة حزمة من المواصفات الرياضية الخاصة المعروفة باسم "نيسمو" الشهيرة.

وحسب موقع "أوتو كار"، فإن الشركة اليابانية تسعى لإضافة تلك الحزمة بشكل رئيسي، استعدادًا لإدخالها مرحلة الإنتاج، لا سيما أنها أصدرت النسخة الجديدة من "ليف" خلال الشهر الماضي.

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وكشفت الشركة عن نموذج اختباري لـ"ليف نيسمو" الجديدة، والتي ستحظى بأفضل التقنيات الرياضية والكهربائية الخاصة بالقيادة، مع دعمها بشكل كامل بأحدث عوامل الرفاهية والقيادة الفاخرة.

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