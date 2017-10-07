جامعة عين شمس تدعم منتخب مصر بـ4 آلاف تذكرة وشاشات عرض

كتب- محمد قاسم:

أعلن سمير عبد الناصر أمين عام جامعة عين شمس، أن الجامعة جهزت شاشات عرض لبث مباراة غانا وأوغندا في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم وذلك بالحرم الرئيسي للجامعة أمام قصر الزعفران.

وأوضح عبدالناصر، في تصريحات صحفية، أن ذلك يأتي في إطار دعم وتشجيع الجمهور المصري عامة وشباب الجامعة خاصة للمنتخب الوطني ومتابعته عن كثب للتصفيات النهائية.

وأشار إلى أنه تم توفير 4 آلاف تذكرة مجانية مهداة من أسرتي "بينا" و"من أجل مصر" لطلاب الجامعة لحضور مباراة مصر المصيرية غدًا، كما توفر الجامعة أتوبيسات لنقل المشجعين من الطلاب بالحرم الرئيسي والتحرك في تمام الثامنة من صباح الغد.​