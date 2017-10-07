الإسكان: لم نقرر إلغاء إجراء قرعة وحدات سكن مصر

كتب- محمد عمارة:

قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن الوزارة لم تقرر بعد إجراء أو إلغاء القرعة للمتقدمين لحجز وحدات سكن مصر، مشيرا في تصريحات لمصراوي السبت، إلى أن الوزارة في انتظار الأرقام النهائية بعدد المتقدمين وتوزيعهم الجغرافي.

وأضاف عباس: "بنك التعمير والإسكان فتح أبوابه يوم الخميس رغم إنه يوم إجازة للناس، وفي انتظار الكشوف النهائية وهي اللي هتحدد إجراء قرعة أو إلغائها".​