أخبار عاجلة

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الإسكان: لم نقرر إلغاء إجراء قرعة وحدات سكن مصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الإسكان: لم نقرر إلغاء إجراء قرعة وحدات سكن

02:19 م السبت 07 أكتوبر 2017

الإسكان: لم نقرر إلغاء إجراء قرعة وحدات سكن مصر

سكن مصر

كتب- محمد عمارة: 

قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن الوزارة لم تقرر بعد إجراء أو إلغاء القرعة للمتقدمين لحجز وحدات سكن مصر، مشيرا في تصريحات لمصراوي السبت، إلى أن الوزارة في انتظار الأرقام النهائية بعدد المتقدمين وتوزيعهم الجغرافي.

وأضاف عباس: "بنك التعمير والإسكان فتح أبوابه يوم الخميس رغم إنه يوم إجازة للناس، وفي انتظار الكشوف النهائية وهي اللي هتحدد إجراء قرعة أو إلغائها".​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأسبوع الأخير للحجز في "سكن مصر".. والإسكان تعلن عن "عدة تسهيلات"

    أخبار

  • الإسكان: 16983 حاجزاً في "سكن مصر".. وسحب 86961 كراسة شروط حتى الآن

    أخبار

  • الإسكان: بيع 85 ألف كراسة شروط وحجز 14 ألف وحدة بـ"سكن مصر"

    أخبار

  • 6 آلاف و700 مواطن حجزوا "سكن مصر" في الأسبوع الأول لـ"سداد المقدمات"

    أخبار

إعلان

2ccae9e14b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة