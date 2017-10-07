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قراران جمهوريان بتعديل كردون الفيوم الجديدة وتخصيص أراضي لإقامة محطة طاقة شمسية بأسوان

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مصراوي Masrawy

قراران جمهوريان بتعديل كردون الفيوم الجديدة وتخصيص أراضي لإقامة محطة طاقة شمسية بأسوان

02:15 م السبت 07 أكتوبر 2017

قراران جمهوريان بتعديل كردون الفيوم الجديدة وتخصيص أراضي لإقامة محطة طاقة شمسية بأسوان

الرئيس

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 463 لسنة 2017 بتعديل كردون مدينة الفيوم الجديدة ليكون بمساحة 87ر12851 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإعادة تخصيص مساحة 64ر1128 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة بنى سويف لاستخدامها في مشروعات المحافظة التنموية.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 466 لسنة 2017 بالموافقة على تخصيص مساحة 29ر9968 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية أسوان لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إنشاء محطة طاقة شمسية بنظام الانتفاع.

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