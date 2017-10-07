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مكرم محمد: لا بد من عقاب الصحفي الذي يرتدي "بنطلون جينز مقطع"

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مصراوي Masrawy

مكرم محمد: لا بد من عقاب الصحفي الذي يرتدي "بنطلون جينز مقطع"

02:12 م السبت 07 أكتوبر 2017

مكرم محمد أحمد

كتبت- عزة صقر:

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن رفضه ارتداء الصحفى لبنطلون جينز "مقطع" تعبير عن رأىه الشخصى، منوهًا بإن هذا الموضوع جاء ردًا على سؤال بعض المُحررين الصحفيين في أحد المواقع له عن رأيه حول هذا الشأن

وكان مكرم، استنكر فى تصريحات صحفية أمس ارتداء الصحفيين "بناطيل ممزقة" أثناء مقابلاتهم للمسؤلين، منوهًا بإن ذلك لا يليق بالذوق العام ويعد خروجا عن أصول المهنة.

وأضاف مكرم" في تصريحات لمصراوى، أن ارتداء الصحفى لـ"بنطلون جينز مٌقطع" أثناء مُقابلة المسؤولين، أمر لا يليق بالشكل العام، باعتباره جزءا أساسىا من مظهر الصحفى.

وأوضح: "حال أخذ قرار في هذا الموضوع لابد أن يُحال أولاً إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليدرس كيفية الحد من هذه الظاهرة"، منوهًا بأنه لا يعكف على وضع تصور حالى، مستدركا: "لابد أن يكُون هناك عقوبة موقعة".​

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