بالصور.. زحام على المستشفى الميداني المجاني بنادي الهجن في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهدت المستشفى الميداني بنادي الهجن بقرية بغداد التابعة لمركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، اليوم السبت، زحامًا شديدا من المواطنين الذين توافدوا منذ الصباح الباكر للاستفادة من الخدمات الطبية المجانية المقدمة من جانب المستشفى.

ووجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتوفير أتوبيسات مجانية لنقل المرضى لتوقيع الكشف الطبي عليهم بقرية بغداد بمركز باريس من خلال المستشفى الميداني التابع لمؤسسة الدكتورة "سعاد كفافي" للرعاية الاجتماعية المتكاملة، والمقامة بمقر نادي الهجن على هامش احتفالات العيد القومي للمحافظة.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور محمد السيد موسى، لـ"مصراوي"، أن المستشفى الميداني يجري جراحات خفيفة، وفي حالة وجود عمليات كبرى يتم تحويلها للقاهرة مجانًا، كما يوجد بالمستشفى معمل تحاليل طبية متكامل – وحدة غسيل كلوي – وحدة لجراحة المناظير – قسم للأشعة – صيدلية متكاملة – ووحدة مناظير الجهاز الهضمي – وسونار.

أضاف موسى، أنه جرى حتى الآن إجراء عمليات جراحية وكشف طبي وصرف الأدوية بالمجان لأكثر من 4 آلاف حالة حتى الآن، كما أن المستشفى يتوفر به جميع التخصصات الطبية ويستمر عمله حتى مساء غٍد الأحد.