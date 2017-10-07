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السيد البدوي: علينا الانتصار في معركة التنمية والعبور إلى الرخاء

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مصراوي Masrawy

السيد البدوي: علينا الانتصار في معركة التنمية والعبور إلى الرخاء

02:10 م السبت 07 أكتوبر 2017

السيد البدوي: علينا الانتصار في معركة التنمية والعبور إلى الرخاء

رئيس حزب الوفد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إنه علينا مسئولية الانتصار في معركة التنمية التي تشهدها .

وأشار "البدوي"، خلال كلمته على هامش إزاحة الستار عن تمثال الزعيم الراحل سعد زغلول في محافظة بورسعيد، إلى أن 6 أكتوبر كان انتصارًا يشبه الإعجاز، وكما استطاع أجدادنا وآباؤنا أن يعبروا بمصر من الهزيمة إلى الانتصار، فعلى أبنائهم وأحفادهم مسئولية الانتصار في معركة التنمية وهزيمة أعدائنا بالداخل والخارج، والعبور بوطننا إلى الرخاء.

وأكد رئيس حزب الوفد، أن شعب بورسعيد عانى طويلاً علي مر تاريخه، ولم يُنصف ولم يجن ثمار معاناته وتضحياته من أجل الوطن، لافتًا إلى أن ما يحدث الآن من تنمية على أرض المحافظة جعلها قاطرة التنمية في مصر كلها، كرد جميل لها ولشعبها في عهد الرئيس عبد الفتاح .

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