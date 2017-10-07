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الفستان الأسطوري ووالد العروس.. 5 لقطات من حفل زفاف «لارا إسكندر»

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التحرير

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احتفلت الفنانة "لارا إسكندر"، نجمة ستار أكاديمي، أمس الجمعة بزفافها على شاب مصري أرمني الأصل، في حفل أسطوري حضره عدد من الأهل والأصدقاء أقيم بلبنان.

ونستعرض فيما يلي عددا من اللقطات التي لفتت الأنظار في الحفل.

1- الزفاف «سري»
رغم إشارة عدد من التقارير الصحفية السابقة إلى موعد الزفاف؛ فإن "لارا" حرصت على أن يكون زفافها سريًا، وغاب عنه الكثير من نجوم الوسط الفني، كما شهد حفل الزفاف إجراءات أمنية صارمة ومشددة، حرصًا على عدم تسريب أي شيء من الحفل.

2- فستان العروس
أبهرت "لارا إسكندر" جميع الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بفستانها الأبيض الأسطوري، الذي اتضح أنه من تصميم اللبناني الشهير "زهير مراد"، وجاء الفستان بتصميم أنيق يشبه فساتين أميرات ديزني.

3- شعر العروس
مثلما جاء تصميم الفستان بسيطا وأنيقا، حرصت "لارا" أيضًا على وضع لمسات خفيفة على شعرها الذي ظهر منسدلًا بشكل أنيق ورقيق وضعت فوقه التاج فقط، وهو ما أثار إعجاب الكثيرين لبساطة مظهرها وأناقتها.

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4- والد العروس
لفت والد العروس الأنظار إليه، حيث ظهر معها في عدة صور، وهو رجل أعمال مصري من أصول إيطالية.

5- جلسة التصوير
خضعت الفنانة "لارا" لجلسة تصوير مميزة ارتدت فيها نفس فستان الزفاف، ولكنها أطلت بتسريحة شعر مختلفة لم تظهر الكثير من شعرها، ومع ذلك بدت أنيقة.

 

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التحرير

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