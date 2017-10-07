اشتهرت بجملة «إحنا بنعمل كل حاجة مع بعض».. 5 معلومات عن الراحلة «نورلين»

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عقب وفاة الفنانة "داليا التوني" يوم الخميس الماضي، فوجئ الوسط الفني بصدمة أخرى صباح اليوم السبت، حيث توفيت الفنانة "نورلين" التي كانت ترافق "التوني" مع اثنتين أخريين أثناء عودتهن من العين السخنة، حيث تعرضت سيارة "التوني" لحادث سير أودى بحياتهما.

ونستعرض فيما يلي عددا من المعلومات التي لا يعرفها كثيرون عن "نورلين"..

1- اسمها الحقيقي نورهان محمد، وشهرتها "نورلين".

2- هي توأم الفنانة "نجلا"، واشتهرا معًا بحملة إعلانية لقناة "ميلودي"، وتميزا بجملة "إحنا بنعمل كل حاجة مع بعض".

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3- شاركت مع شقيقتها "نجلا" في فيلم "محترم إلا ربع" مع الفنان محمد رجب، عام 2010.

4- قدمت مع "نجلا" عدة أغنيات، منها "إحنا الجامدين" و"الليلة ليلتي" و"كل البنات".

5- تعرضت الشيققتان عام 2015 لأزمة مع نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر، حيث حولهما مجلس إدارة النقابة للتحقيق واتهمهما بتزوير بطاقات عضوية النقابة، وهو ما اعترفت به الشقيقتان، وكشفتا دفع 50 ألف جنيه مقابل كارنيه لكل منهما.