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«باب الطوارئ» طريق هروب نجوم المنتخب من المعجبين قبل موقعة الكونغو

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«باب الطوارئ» طريق هروب نجوم المنتخب من المعجبين قبل موقعة الكونغو «باب الطوارئ» طريق هروب نجوم المنتخب من المعجبين قبل موقعة الكونغو

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كتب - عبد الرحمن مصطفى:

لجأ مسئولو الوطني، لباب الطوارئ بمقر فندق الإقامة ببرج العرب بالإسكندرية، للهروب من زحمة المعجبين، التي تطارد نجوم الفراعنة، قبل مباراة الكونغو، المقرر لها غدًا الأحد.

كان اللاعبون والجهاز الفني، اشتكوا من الزحام الذي يواجههم بسبب رغبة المعجبين في التقاط الصور التذكارية معهم بمقر فندق الإقامة، أثناء توجههم للملعب لخوض المران، وهو ما دفع مسئولو المنتخب للجوء لباب الطوارئ بعيدًا عن المعجبين ونزلاء الفندق.

تتجه أعين عشاق كرة القدم إلى ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في السابعة مساء الأحد المقبل؛ لمتابعة معركة أصحاب الأرض المنتخب الوطني، وضيفه الكونغو، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

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وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.

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