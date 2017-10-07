ضبط 619 قضية تموينية متنوعة في حملة للرقابة على الأسواق خلال 24 ساعة

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة لتحقيق الرقابة على الأسواق، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع التموينية والبترولية المدعمة ومكافحة صور الغش التجاري.

وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة على مدى 24 ساعة – عن ضبط 23 قضية مواد بترولية واسطوانات البوتاجاز، و61 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و27 قضية في مجال الإتجار غير المشروع في السلع التموينية المدعمة و51 قضية في مجال الغش التجاري.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 418 قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلون)، و13 قضية في مجال اللحوم ومصنعاتها، و18 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و5 قضايا في مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و3 قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.