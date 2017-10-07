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دراسة تتساءل عن مدى ارتباط سن المرأة بالزواج السعيد

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مصراوي Masrawy

دراسة تتساءل عن مدى ارتباط سن المرأة بالزواج السعيد

02:19 م السبت 07 أكتوبر 2017

دراسة تتساءل عن مدى ارتباط سن المرأة بالزواج السعيد

دراسة تتساءل عن مدى ارتباط سن المرأة بالزواج السعي

أ ش أ: 

أثار فارق السن الكبير بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت العديد من التساؤلات بين الباحثين في معهد الدراسات الديموجرافية الفرنسي.

وأوضح عالم الاجتماع "ميلان بوشيه" في المعهد الوطني الفرنسي للدراسات السكانية أنه خلال الخمسين عاما الماضية اختلف وضع المرأة فقد أصبح لها مكانة ودور كبير في المجتمع، كما تقوم بدراسات عديدة مما يجعلها تؤجل التفكير في الزواج إلا في حالة وقوعها في حب كبير، كما أن فارق السن بينها وبين الرجل لايمثل لها أي مشكلة طالما أن هناك تفاهما بين الطرفين.

أما العالمة الفرنسية "مارى رينو" في نفس المعهد، فترى أن فارق السن يجب ألا يتعدى أربع سنوات في المتوسط، وأنه في 3ر1% توافق المرأة على أن يكون الفرق بينها وبين زوجها عشر سنوات.

وأشارت إلى أن الزواج الذي تكون فيه المرأة هي الأكبر نادر، حيث مثل 10% بين الزوجين في الستينيات من القرن الماضي.. وفي 2012، كانت المرأة هي الأكبر بنسبة 14% من الزيجات

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Asha

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مصراوي Masrawy

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