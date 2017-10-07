حفظ البيض في باب الثلاجة يفسد طهيه.. والسبب

كتبت- ميرا ماهر:

ينصح خبراء التغذية بعدم استخدام حامل البيض الموجود في باب الثلاجة، لأنه يؤدي إلى فساد البيض بسبب كثرة الرج.

ويعود السبب إلى كثرة فتح باب الثلاجة وغلقه، مما يؤدي إلى رج البيض وفساده عند الطهي، وذلك وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويسبب حفظ البيض في باب الثلاجة أيضاً تقليل لزوجة البياض بسبب كثرة الرج.

وإذا أردت تناول البيض مسلوقاً، من الأفضل الاحتفاظ به في درجة حرارة الغرفة قبل سلقه، لأن البيض البارد يقلل من درجة حرارة الماء، وبالتالي يزيد من وقت الطهي.