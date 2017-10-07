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ليبيا: نقل جثامين الأقباط المصريين إلى مصراتة لإحالتها للطب الشرعي

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مصراوي Masrawy

ليبيا: نقل جثامين الأقباط المصريين إلى مصراتة لإحالتها للطب الشرعي

01:36 م السبت 07 أكتوبر 2017

ليبيا: نقل جثامين الأقباط المصريين إلى مصراتة لإحالتها للطب الشرعي

أرشيفية

بنغازي ( ليبيا) - (د ب أ):

أفاد مكتب التحري ووحدة الجثث في إدارة مكافحة الجريمة الليبية اليوم السبت بنقل جميع جثث الأقباط المصريين وإفريقي الى مدينة مصراتة لإحالتها للطب الشرعي.

وأشار المكتب، في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أنهم عثروا على 21 جثة ،20 مصريا وأفريقي واحد .

وكان المكتب الإعلامي لغرفة عمليات "البنيان المرصوص"، التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا، قال إن الأجهزة المختصة انتشلت جثامين الأقباط، الذين قتلوا ذبحا في سرت على يد تنظيم داعش عام 2015.

وأضاف المكتب، في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليلة أمس الجمعة، إن الجثامين وجدت مكبلة الأيادي ومقطوعة الرأس وبالزي البرتقالي، كما ظهرت في شريط الفيديو لعملية ذبحهم.

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي المكلف الصديق الصور القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين في سرت بوسط ليبيا.

يذكر أنه في نهاية ديسمبر 2013، أعلن "داعش" ليبيا، خطف سبعة عمال مصريين أقباط في مدينة سرت، ثم اختطف 14 آخرين في يناير 2015 من منازلهم في سرت، وفي 15 فبراير 2015، نشر داعش مقطع مدته 5 دقائق، يظهر فيه مجموعة من مقاتلي التنظيم، وكل واحد منهم يمسك برأس قبطي ويذبحه.

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مصراوي Masrawy

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