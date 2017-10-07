قرار جمهورى بالموافقة على تعديل اتفاق منحة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية
قرار جمهورى بالموافقة على تعديل اتفاق منحة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية
02:05 م السبت 07 أكتوبر 2017
السيسى
القاهرة - (أ ش أ):
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 69 لسنة 2017 بالموافقة على التعديل رقم (1) لاتفاق المنحة الموقع بتاريخ 17 أبريل عام 2016 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل جزء من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
نشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت.
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