الأمين العام لاتحاد القوى الصوفية: 73 جماعة صوفية تدعم ترشح السيسي لولاية ثانية

كتبت- أسماء يحيى:

أكد الدكتور عبد الله الناصر، الأمين العام لاتحاد القوي الصوفية، إن نحو ٧٣ جماعة صوفية بقيادة عبد الهادي القصبي، تدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف حلمي في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت: "ندعم السيسي لاستكمال ما يقوم ببنائه في مصر من مشروعات قومية عملاقة تهدف لتعظيم الشأن المصري حول العالم".

وأشار حلمي إلى مشاركة الإشراف على مستوي الجمهورية في دعم السيسي، وأكد الأمين العام لاتحاد القوى الصوفية، أن الصوفية والأشراف سيكون لهم دورا بارزا خلال الانتخابات المقبلة، قائلا: "السيسي يعمل لخدمة الدولة المصرية دون مصلحة الشخصية".

جدير بالذكر أن حملة مع السيسي للحصاد، بدأت فعاليات المؤتمر العام لها، منذ قليل، بمقر اتحاد القوى العاملة، بحضور عدد من الشخصيات الفنية وأعضاء مجلس النواب.​