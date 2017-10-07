المدرسة اليابانية بأسيوط جاهزة لاستقبال الطلاب (صور)

أسيوط - أسامة صديق:​

​تشهد المدرسة اليابانية بمدينة أسيوط الجديدة، حالة من الاستنفار والاستعداد لاقتراب بدء الدراسة بها، لا سيما بعد إجراء اختبارات للمعلمين اللذين يرغبون في العمل بالمدرسة، وتم قبول 14 معلمًا ممن تقدموا بأوراقهم.

وأوضح الدكتور محمد السيد،​ وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط​، أن عدد المعلمين الذين تقدموا بملفاتهم للعمل بالمدرسة بلغ 67​ ​معلمًا، لاختيار​​ 16 يعملون بالمدرسة​.

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​وأشار ​إلى أن من أجريت لهم الاختبارات بلغ 51​ ​معلمًا​، ​ا​جتاز الاختبار منهم 14 معلمًا، وبالنسبة للوظائف التي لم تستكمل وتشمل معلمي "رياض أطفال وتربية موسيقية" تم ترشيحهما من قِبل المديرية​،​ وأكد أن اختيار العناصر التي ستعمل بالمدرسة تم بدقة وشفافية عالية​.

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وأوضح وكيل المديرية، أن إنشاء المدرسة المصرية اليابانية جاء في إطار تفعيل الشراكة بين الحكومة المصرية واليابانية من خلال تطبيق النموذج الياباني في المدارس المصرية التي تدرس منهج التوكاتسو وهو منهج قائم على الأنشطة التي تدعم السلوكيات والمفاهيم والقيم والعادات من خلال دمجها مع المحتوى التعليمي​.

وكان صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط​، استقبل في وقت سابق المسئول الياباني "سايتو جوتشي"​،​ برفقة الدكتور عمرو مصطفى​،​ مسئول وحدة المدارس اليابانية بالوزارة​،​ لتفقد مبنى المدرسة ومتابعة أعمال التدريب التي تجري للمعلمين​ والإداريين​ والعمال الذين تم اختيارهم للعمل بهذه المدارس​.​

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط،​ ​إ​ن التدريس في المدارس اليابانية بالمناهج المصرية التي يتم تدريسها بالمدارس التجريبية المتميزة مع تطبيق أنشطة ​"​التوكاتسو بلس​"​ اليابانية والتي تستهدف تقويم سلوك الطالب وشخصيته وبناء فرد مسئول مهتم بالفكر والأنشطة وإدراك قيمة الوقت والنظافة.

وأضاف أن التقديم لمرحلة رياض الأطفال إ​لكترونيًا من سن 4 سنوات ويتم الاختيار وفقًا للسن الأعلى، بعد اجتياز المقابلة والاختبارات المهارية والسلوكية​.​

وأوضح أن المدرسة منشأة على مساحة تصل إلى 7 آلاف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل بعدد 14 فصلاً دراسي وغرف للإدارة والمعامل وصالة جيمانزيوم.